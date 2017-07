Médias das provas do 9.º ano a Português e Matemática sobem

Em Matemática, a prova final do Ensino Básico chegou à média positiva.

Em Português a média manteve-se positiva, registando uma ligeira subida, de 57 para 58%.



Registam-se ainda menos reprovações: a Matemática houve menos 2% de 'chumbos' e a Português a descida foi de 1%.



Perto de 75% dos alunos teve nota positiva nas provas finais de 9.º ano a Português, enquanto a Matemática a percentagem de alunos com nota positiva ficou-se pelos 57%.

Os dados do Ministério da Educação mostram que as notas das provas do 9.º ano, que marcam o final do Ensino Básico, registaram melhorias consideráveis face ao ano passado.Na disciplina de Matemática a média dos exames feitos pelos alunos do 9.º atingiu a positiva (53%), depois de em 2016 ter ficado pelos 47%.