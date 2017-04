Medicamentos para travar o vício do tabaco

Saiba quais são os efeitos a longo prazo do consumo de tabaco





Os substitutos nicotínicos, como os adesivos, as pastilhas e as gomas, são iniciados no dia D e duas semanas antes o paciente começa a tomar comprimidos que ajudam a não ter vontade de fumar. "Há até pessoas que deixam de fumar antes da data marcada", diz o pneumologista. Acabar com o vício tem benefícios imediatos para a saúde.

Os fumadores tentam deixar o tabaco, em média, cinco a seis vezes sem sucesso. É nestas múltiplas tentativas frustradas que as consultas de cessação tabágica podem surgir como uma ajuda fundamental. "As pessoas que fumam mais de dez cigarros por dia têm vantagem em fazer determinados fármacos que vão diminuir os sintomas de privação da nicotina, como a irritabilidade, a ansiedade, o humor depressivo e a vontade desesperada de fumar", explica António Bugalho, coordenador da Unidade do Pulmão do Instituto CUF de Oncologia, em Lisboa.Na primeira consulta, é estabelecido um tratamento de acordo com cada doente. Para isso, é preciso ter em conta o padrão de tabagismo, os objetivos, a motivação e as dificuldades que o paciente antecipa quanto a deixar os cigarros."Designamos um dia D, que é o dia em que aquela pessoa vai deixar de fumar, é escolhido pelo fumador e deve ser comunicado à família, aos amigos e colegas de trabalho, para que estes o ajudem", diz o pneumologista. Na véspera, os cigarros, isqueiros e cinzeiros devem ser deitados fora.