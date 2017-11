Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médico cobra 5 mil euros para ajudar enfermeira

Prometeu arranjar trabalho a enfermeira e foi filmado a devolver dinheiro cobrado.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Um médico do Centro de Saúde de Barcelos foi acusado pelo Ministério Público da prática de um crime de tráfico de influência.



Segundo a acusação, o clínico prontificou-se a mover influências com o objetivo de arranjar emprego a uma enfermeira que não tinha colocação. Exigiu cinco mil euros ao pai da candidata para pagar a uma pessoa da ARS Norte ligada ao concurso que estava a decorrer.



Ainda recebeu 2500 euros, mas teve de devolver o dinheiro - por pressão do pai da enfermeira - e foi filmado pela Policia Judiciária de Braga a devolver as notas num envelope, no passado dia 10 de janeiro, depois da denúncia do outro homem.



O médico de clínica geral - já investigado em 2015 por queixa ligada a um negócio com diamantes - não quis prestar declarações à PJ quando foi apanhado em flagrante, depois de entregar um maço de 50 notas de 50 euros. O Ministério Público não tem dúvidas de que o médico montou "um estratagema para extorquir dinheiro à vítima".



A vítima entregou 2500 euros ao clínico e iria pagar mais 2500 euros quando a filha fosse contratada. Como o concurso terminou e a enfermeira não chegou a ser chamada, passou a exigir a devolução do dinheiro.



PORMENORES

Ligado à política

O médico tem um passado ligado à política partidária e é casado. O pai da enfermeira envolvida neste caso era doente do clínico agora acusado.



Devolução vigiada

O arguido devolveu os 2500 euros ao pai da enfermeira, num local combinado e que estava a ser vigiado por inspetores da Polícia Judiciária de Braga.



Fez ‘bluff’ à vítima

Um administrador do Centro Hospitalar do Médio Ave, que o médico garantiu ter contactado para intervir no concurso, garantiu desconhecer o esquema.