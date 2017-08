Médico receita creme vaginal e óvulos a homem

Idoso de 85 anos foi à Urgência do hospital de Portalegre com infeção urinária.

Por Pedro Galego | 01:30

Apesar do creme poder ser usado em alguns casos de candidíase masculina, o óvulo é absolutamente desadequado, disseram ao CM fontes clínicas.



Contactado pelo CM, o conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejo, que gere o hospital de Portalegre, disse que já tomou conhecimento da reclamação e que abriu um processo de averiguações.



O médico visado na queixa presta serviço na Urgência, através de uma empresa externa e não pertence aos quadros do hospital.

A família de um homem de 85 anos, que foi assistido no Hospital de Portalegre com uma infeção urinária, apresentou queixa contra um médico que presta serviço na Urgência por este ter receitado um creme vaginal e óvulos (comprimido intravaginal) ao paciente. Ao que oapurou, a reclamação relata ainda o desagrado dos utentes pelos "modos" como o atendimento foi feito por parte do clínico.O doente, residente no concelho do Gavião, foi à Urgência daquela unidade de saúde no dia 22 de julho com dores nos rins. As análises confirmaram uma infeção urinária. Já no consultório, com o médico, a família, segundo a queixa, diz que ouviu frases como: "Beba chá verde ou de frutos vermelhos. Quem faz caminhadas são os cavalos".A maior surpresa, porém, aconteceu quando chegaram à farmácia e perceberam que na prescrição estava, além do antibiótico, um creme vaginal e óvulos usados para tratamento em mulheres.