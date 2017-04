Médico recorre de indemnização

O caso remonta a 2008, quando foi diagnosticado endometriose – crescimento de tecido fora do útero – a uma mulher, na altura de 32 anos, que se submeteu a uma cirurgia para retirar o nódulo.



A endometriose é uma doença muito limitativa da mulher, mas o tratamento também implica riscos consideráveis, que foram explicados à doente em causa. Se for fixada jurisprudência, no sentido de os médicos terem de pagar indemnizações, corre-se o risco de passarem a praticar uma medicina defensiva".O caso remonta a 2008, quando foi diagnosticado endometriose – crescimento de tecido fora do útero – a uma mulher, na altura de 32 anos, que se submeteu a uma cirurgia para retirar o nódulo.O acórdão do STJ fixou a indemnização em 120 mil euros pelas consequências gravosas apuradas.A mulher passou a necessitar, em permanência, de autoalgaliação e colostomia.

O médico condenado a pagar uma indemnização a uma doente – ficou incapacitada de urinar e defecar de forma natural após uma cirurgia – vai requerer a nulidade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Em causa está a condenação do médico, do hospital e de duas seguradoras ao pagamento de 120 mil euros."Vamos apresentar uma reclamação ao Supremo Tribunal de Justiça a suscitar a nulidade do acórdão. Entendemos que não se pronuncia sobre questões pendentes do próprio recurso apresentado", explica aoo advogado Miguel Brochado, que representa o médico.Caso não seja dado provimento à reclamação apresentada, acrescenta o advogado, irá interpor um recurso para uniformização de jurisprudência: "Os médicos têm de saber com o que podem contar.