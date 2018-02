Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médicos apelam a boicote ao curso de Medicina Tradicional Chinesa

Pedem a dirigentes das instituições do Ensino Superior para que ignorem a licenciatura.

Por Francisca Genésio | 08:50

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) sugeriu esta segunda-feira aos reitores das universidades e aos presidentes dos politécnicos que não apliquem nas respetivas instituições a recente legislação relativa à licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa (MTC).



"Esta proposta da SRCOM é mais um contributo que chega à Ordem dos Médicos (OM) contra esta portaria que não faz sentido. Apoiamos a 100 por cento esta iniciativa e só podemos esperar que os reitores e presidentes a adiram", disse ao Correio da Manhã o bastonário da OM, Miguel Guimarães.



O apelo foi feito através de uma carta, enviada aos reitores das Universidades de Coimbra e da Beira Interior, aos presidentes das respetivas escolas médicas e aos presidentes dos Institutos Politécnicos de Coimbra, de Castelo Branco, da Guarda, de Leiria e Viseu.



A medida proposta pela SRCOM surge depois do bastonário da OM ter anunciado que iria "enviar cartas, diariamente, aos ministros da Saúde e do Ensino Superior, com artigos científicos anexados que provam que a MTC não tem evidência científica".