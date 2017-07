Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médicos do Norte reforçam Algarve

Clínicos viajam para reforçar Urgências em Faro e Portimão.

Por Pedro F. Guerreiro | 08:17

São cerca de uma dezena de médicos, de especialidades como Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria ou Ortopedia, e viajam semanalmente a partir do Porto, Braga, Coimbra ou Trás-os-Montes para reforçar as carenciadas Urgências dos hospitais do Algarve durante o verão, quando a população da região chega a triplicar devido ao turismo.



O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve (CHA), que gere os hospitais de Faro, Portimão e Lagos, assume ao CM que, sem este reforço, haveria "muitas dificuldades" e os serviços "poderiam, aqui e ali, entrar em rutura".



Segundo o responsável, vários profissionais de unidades de saúde da zona Norte do País têm viajado regularmente para o Algarve no âmbito do regime especial de mobilidade parcial ou em regime de prestação de serviços, mas o número de clínicos a reforçar as escalas de Urgência ainda pode vir a crescer.



"De Coimbra têm vindo dois profissionais e podem vir mais quatro ou cinco da área de Ortopedia e estamos em articulação para termos um reforço também na área de Cirurgia Geral", explica Joaquim Ramalho.



Centro Universitário para resolver falta de médicos

O primeiro-ministro António Costa garantiu segunda-feira que a transformação do CHA em Centro Hospitalar Universitário, no final do mês, vai "resolver a questão estrutural [de falta de médicos] da saúde no Algarve".



PORMENORES

Ajudas chegam a 200€/ dia

O regime especial de mobilidade parcial prevê ajudas de custo diárias entre 50 a 200 € para médicos que trabalhem em hospitais que distem mais do que 60 quilómetros um do outro.



Viajam em low cost

Vários profissionais do Norte do País aproveitam viagens low cost para viajar a partir do Porto e fazer urgências nos hospitais de Faro e Portimão.