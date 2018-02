Médicos escrevem carta de protesto ao ministro da Saúde

Grupo recém-especializado em Medicina Geral e Familiar aguarda colocação há quatro meses.

Um grupo de médicos recém-especializados em Medicina Geral e Familiar que aguarda colocação há quatro meses escreveu uma carta aberta ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a protestar contra a situação e tenciona entregar-lha esta terça-feira.



"O grupo de médicos Recém-Especialistas em Medicina Geral e Familiar que a 16 de outubro de 2017 concluiu um longo e exigente percurso formativo encontra-se desde então a aguardar a publicação do concurso de colocação 'sine die'", lê-se no documento.



Os 36 signatários da carta questionam o ministro sobre a razão de tal demora, quando "milhares de portugueses de todas as faixas etárias continuam à espera de ter um médico de família".



Interrogam-se também sobre a razão pela qual "o Estado privilegia e aumenta a subcontratação de médicos sem especialidade através de empresas, a custos avultados e muito superiores", enquanto eles continuam a ser remunerados como internos da especialidade.



Uma vez que "a 10 de janeiro de 2018, o Sr. ministro da Saúde disse na Assembleia da República que o concurso seria 'lançado dentro de dias'" e que já passaram "várias semanas desta declaração", estes médicos especialistas instam-no a marcar "uma data concreta e breve" para a abertura do concurso em causa.



O grupo indica ainda que esta carta aberta será hoje entregue "por recém-especialistas da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, às 16:00, na sede da ARS Norte, e por recém-especialistas da ARS Centro, às 14:30, na sede da ARS Centro".



"[A carta será entregue] ao excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde 'por mão própria' tão cedo quanto possível, já que não acedeu ao nosso pedido de entrega do referido documento pessoalmente", referem ainda.