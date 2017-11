Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médicos vão ter novo juramento

Alterações propostas pela Associação Médica Mundial.

Por Francisca Genésio | 09:43

O juramento de Hipócrates, o compromisso solene assumido pelos novos médicos na cerimónia de formatura, vai ser alterado. As mudanças ao documento foram propostas pela Associação Médica Mundial.



O juramento, agora com 13 princípios consagrados (a versão anterior tinha 11) "passou a ser mais centrado no doente, adaptado à realidade da medicina moderna, embora os princípios básicos sejam os mesmos", explica ao CM o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.



O novo documento tem como novidade o segundo princípio: a saúde e o bem-estar do doente como primeiras preocupações do médico. Outra alteração é um ponto dedicado ao bem-estar dos médicos: os profissionais prometem olhar igualmente pela própria saúde. "O médico não pode ultrapassar o limite do aceitável porque, se não, a capacidade de atuar de acordo com as boas práticas fica diminuída", defende Miguel Guimarães.



A modernização do juramento está a ser avaliada pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos e pelo Conselho de Ética e Deontologia para "averiguar se o novo compromisso vai ser já usado na formatura dos médicos em Coimbra no próximo domingo [dia 19]", refere o bastonário.