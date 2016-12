Ambiente sofreu com aumento do PIB

O Instituto Nacional de Estatística considera que a melhoria da atividade económica, o aumento da área florestal ardida e do lixo produzido pelos portugueses e a menor contribuição das energias renováveis criaram em 2015 novas pressões sobre o ambiente.



As Estatísticas do Ambiente, hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam que o "contexto socio-económico e as condições meteorológicas criaram novas pressões ambientais em 2015".



Na atividade económica, é apontado o aumento de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB), em volume, o que associado às condições climatológicas, já que o ano foi "extremamente quente e seco", criou "novas pressões sobre o ambiente".









As condições meteorológicas levaram a uma diminuição da contribuição das fontes renováveis para o consumo de energia primária de 25,9% para 22,2%, enquanto a eletricidade produzida a partir de fontes renováveis caiu de 61,4% para 48,7%, em 2015.



O INE destaca ainda os quase 65 mil hectares de área florestal ardida, mais do triplo de 2014, o aumento das despesas em ambiente em 3,5% e o crescimento de 2,1% da produção de lixo urbano.



A publicação do INE sobre ambiente está dividida em oito capítulos sobre temas como água, ar e clima, biodiversidade e paisagem, energia e transportes ou resíduos.



É recordado que, no ano passado, 98,6% da água para consumo humano era potável e que 97% das águas costeiras ou de transição e cerca de 83% das águas balneares interiores apresentavam uma qualidade execelente ou boa, não tendo sido assinalados casos de má qualidade.



Em 2016, foram classificadas e reconhecidas 569 águas balneares, um novo máximo e que representa uma subida de 11 relativamente a 2015.



A expansão da atividade económica, refere o INE, traduziu-se em mais 43 mil novos empregos, no aumento de 2,6% em volume do consumo privado, na subida de 1,8% da produção industrial, na interrupção do declínio do Valor Acrescentando Bruto (VAB) da construção, depois de sete anos consecutivos de decréscimos e no acréscimo de 0,9% do consumo de materiais.

