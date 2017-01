Melhor hostel do mundo fica em Lisboa

Fica na rua de São Nicolau, em plena baixa lisboeta e é, pelo quinto ano consecutivo, o melhor hostel do mundo. O Home Lisbon Hostel voltou a ser distinguido com o prémio de Melhor Hostel do Mundo de tamanho médio nos Hoscars de 2007 (Hostelword Customer Annual Ratings).

Com uma nota de 9,8, numa escala cujo máximo é 10, mais de sete mil utilizadores da plataforma líder nas reservas de hostels (o Hostelworld), estão em destaque o conforto e a modernidade, aliados ao ‘glamour’ do edifício antigo. Rasgados elogios também ao ‘Jantar da Mamma’, confecionado pela mãe do proprietário do Home Lisbon Hostel.

Mas os prémios a nível nacional não se ficam por aqui: foram 15 as distinções conseguidas por Portugal, que foi o país mais premiado, à frente de Espanha (10), EUA (9), Austrália (8) e Itália (8).

Ainda em Lisboa, no top 10 dos hostels de tamanho médio estão o Yes! Lisbon Hostel (2.º lugar), o Lost Inn Lisbon (3.º), o Goodmorning Lisbon Hostel (4.º), Lisbon Destination Hostel (6.º) e o Lisboa Central Hostel (9.º).

O Porto surge também destacado, com o Tattva Design Hostel a conquistar o 10.º lugar no top dos 10 Melhores Grandes Hostels do Mundo. Já o Pilot Design Hostel & Bar foi distinguido como o Hostel Mais Popular da Invicta.

