Melhorias na Carris “não vão ser de um dia para o outro”

Assim, é previsível que até a admissão de novos trabalhadores continuem em média 56 serviços diários por realizar. A câmara destaca o objetivo de criação de uma nova rede de bairros, com 23 novas carreiras, "numa rede pensada para as deslocações do dia a dia, juntando os principais pontos de cada bairro". Todos os autocarros passam pelo mercado, centro de saúde, escolas ou zonas comerciais do bairro.Esta rede vai começar a ser implementada no fim do primeiro semestre deste ano. Duas medidas podem ser aplicadas já em fevereiro: o passe sénior passa de 26,75 para 15 euros, uma poupança de 141 euros por ano para cada cidadão com mais de 65 anos, e o transporte será gratuito para crianças até 12 anos.