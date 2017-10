Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de 3 anos foge do infantário

Diretor do Agrupamento de Escolas da Sertã diz que vai ser instaurado um inquérito.

Por P.G. | 05.10.17

Uma menina de três anos conseguiu sair do infantário da Escola Básica de São Nuno de Santa Maria, em Cernache do Bonjardim, na Sertã, sem que ninguém se apercebesse e percorreu sozinha cerca de 600 metros numa estrada movimentada, na terça-feira.



A família está revoltada. "Desde que isso aconteceu não voltou ao infantário. Não nos sentimos seguros para a deixar lá", conta Patrícia Viegas, tia da menina.



Tudo aconteceu à hora de almoço: "A criança apanhou a porta aberta e saiu. Foi vista no meio de uma rua muito movimentada e os carros tiveram de travar bruscamente", afirma a tia. Um morador acabou por a levar à avó.



José Carlos Fernandes, diretor do Agrupamento de Escolas da Sertã, diz que vai ser instaurado um inquérito.