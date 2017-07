Meninas desaparecem de lar de acolhimento no Montijo

Jéssica Pinto e Ana Lúcia têm 16 anos.

Duas meninas, Jéssica Pinto e Ana Lúcia, com cerca de 16 anos, estão desaparecidas desde a manhã de terça-feira.As adolescentes estavam institucionalizadas no Lar de Acolhimento Abrir Caminhos, no Montijo.Raquel, mãe de Jéssica Pinto, afirma que a filha nunca mostrou vontade de fugir do lar onde está há um ano, avança o Diário da Região de Setúbal.

Mãe de Jéssica Pinto diz que as meninas terão fugido e que a filha foi influenciada para tal.

As autoridades continuam as buscas pelas duas jovens.