Meningite suspeita da morte de 2 bebés

Uma das crianças residia na cidade de Setúbal e a outra no Pinhal Novo, Palmela.

Por Bernardo Esteves e Pedro Zagacho Gonçalves | 01:30

Duas bebés com 16 e 17 meses, residentes no distrito de Setúbal, morreram nos dois últimos dias, num intervalo de 24 horas, com suspeitas de meningite, confirmou ontem ao CM Mário Durval, delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo.



"Morreram com septicemia, uma infeção generalizada. Tudo aponta para que tenha sido provocada por meningite fulminante em ambos os casos, mas ainda estão a ser realizadas análises para confirmar", afirmou o responsável, garantindo que "todas as crianças que estiveram em contacto com elas já estão a ser tratadas". Uma das crianças morava no Pinhal Novo (Palmela) e frequentava a creche Ninho do Sol, o que obrigou as restantes crianças da creche a tomarem o medicamento Rifampicina. Segundo Mário Durval, não foi necessário desinfetar a creche. A outra bebé residia na cidade de Setúbal.



Ambas foram assistidas no hospital de Setúbal, mas acabaram por falecer em unidades de saúde de Lisboa, para onde foram transferidas.



Uma das crianças morreu na noite de 28 e outra durante o dia de ontem, num intervalo inferior a 24 horas. "São dois casos que coincidiram no tempo, mas não têm qualquer ligação epidemiológica entre si", explicou Mário Durval.



Ambas as crianças estavam vacinadas

As crianças tinham ambas tomado a vacina contra a meningite C, disponível no Programa Nacional de Vacinação. "Terão contraído uma estirpe não abrangida pela vacina. A doença invasiva meningocócica é provocada por meningococos, mas esta vacina não previne contra todos", explicou o delegado de saúde, Mário Durval.



Segundo o responsável, estão em curso análises em cultura para determinar qual a estirpe em causa.



Vacina contra tipo C é dada aos 12 meses

O Plano Nacional de Vacinação define que a vacina contra a infeção por ‘neisseria meningitidis C’ é tomada aos 12 meses de idade. A vacina contra a meningite de tipo B é gratuita para as crianças que têm défices de imunidade.



mortes por infeção meningocócica ocorreram em Portugal em 2015. É um tipo de meningite causada pela bactéria ‘neisseria meningitidis’. É uma doença que afeta sobretudo crianças.



Sistema nervoso

A doença meningocócica ataca as meninges que são o sistema de membranas que revestem e protegem o sistema nervoso.