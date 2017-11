Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino empurrado e cercado por colegas na escola

Mãe diz que já fez quatro queixas desde o início do ano.

Por Magali Pinto | 01:30

É mais um vídeo que já está nas redes sociais e mostra um menino de 11 anos a ser empurrado e cercado por colegas da mesma idade, no Agrupamento de Escolas Visconde de Juromenha, na Tapada das Mercês, em Sintra.



"Já não é a primeira vez que isto acontece com o meu filho que já nem me conta nada. Na segunda-feira chegou com a mão inchada e perguntei o que aconteceu. Não disse nada mas à noite vi que havia o vídeo. Isto aconteceu junto a um pavilhão a seguir à aula de Educação Física", contou ao CM a mãe, que pediu anonimato.



A mulher disse ainda que já se queixou à direção da escola por quatro situações e até agora nada feito.



Ontem o CM tentou contactar responsáveis da instituição de ensino mas tal não foi possível até ao fecho desta edição.