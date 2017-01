Menino nasce dentro de ambulância

Mãe com Isaac, entre técnicos do INEM

Um menino nasceu, na manhã deste domingo, no interior de uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo, em local já próximo do Hospital de S. João, no Porto. Está bem de saúde, tal como a mãe.A situação ocorreu pelas 07h00. A equipa da SIV foi chamada para socorrer uma grávida e iniciou o transporte para aquela unidade hospitalar, tendo em vista o parto. Porém, já nas proximidades do S. João, chegou-se à conclusão que não seria possível chegar ao hospital a tempo e Isaac acabou por nascer dentro da ambulância.O menino é o quarto filho desta família de Alfena, concelho de Valongo. A mãe, de 32 anos, e o bebé foram depois levados para o Hospital de S. João, ambos bem de saúde, após um inusitado parto.