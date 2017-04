Menino regressa a casa após queda do terceiro andar

A equipa médica especializada teve de percorrer 200 quilómetros, do Porto até Bragança, onde se encontrava o pequeno Lucas, fazendo de seguida o trajeto inverso até ao Hospital de São João. A significativa distância fez com que toda a situação se tornasse mais demorada, tendo o bebé dado entrada no hospital já de madrugada. O estado de saúde de Lucas foi considerado grave e chegou a estar em coma induzido, porém, apresentou rápidas melhoras.

Lucas já regressou a casa, em Mirandela, depois de ter estado 12 dias internado no Hospital de São João, no Porto, onde esteve em tratamento na sequência da queda de mais de dez metros de altura, que sofreu no dia 30 de março. O menino, que quarta-feira completou 19 meses, caiu de uma janela do terceiro andar da casa onde vive com os pais na cidade transmontana.O acidente aconteceu por volta das 16h00 e depois de assistido no local, Lucas foi levado para o hospital de Bragança. Depois de estabilizado e devido aos graves problemas diagnosticados, foi acionado o helicóptero do INEM, estacionado em Macedo de Cavaleiros, para transportar a criança para uma unidade hospitalar no Porto.Porém, devido ao risco de expor o bebé à pressão atmosférica provocada pela altitude, e assim agravar o seu estado de saúde, os responsáveis decidiram optar por uma deslocação por via terrestre. Foi então solicitada uma ambulância de transporte inter-hospitalar pediátrica com as condições adequadas à situação do doente.