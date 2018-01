Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor com meningite deixa colégio em alerta

Direção informou todos os pais e diz que este é um caso isolado.

Por Ana Isabel Fonseca e Hugo Real | 08:46

Uma menina está internada desde o final da semana passada no Hospital de São João, no Porto, devido a um caso de meningite. A situação deixou em alerta o polo de ensino pré-escolar do colégio Carrocel Mágico, em Rio Tinto, Gondomar, frequentado pela criança. O estabelecimento de ensino teve conhecimento da situação na terça-feira, tendo informado os pais de dezenas de crianças por mail.



"Assim que soubemos do caso demos logo conhecimento aos pais. Por uma questão de precaução, todas as crianças estão a tomar medicação de prevenção. Trata-se de um caso isolado e a situação está perfeitamente controlada", disse ao CM a diretora do colégio Carrocel Mágico, Susana Carvalho.



Ao que o CM apurou, as crianças estarão a ser medicadas com Rifampicina, um antibiótico que é usado para tratar a meningite bacteriana. Ontem, uma delegada de saúde esteve também no colégio a inteirar-se da situação.



Os pais não se mostravam ontem preocupados com a situação , tanto mais que no colégio não foram detetados nos últimos anos casos de meningite.



A criança que está internada com meningite encontra-se a evoluir favoravelmente. Esta é uma doença que se caracteriza pela inflamação das membranas que protegem o cérebro e a medula espinal e costuma ser transmitida através da saliva.