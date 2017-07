Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menos 11% de mortes por hepatites virais

Elevadas taxas de cura fizeram mortalidade descer em 2015 para 140 óbitos face aos 158 de 2014.

Por João Saramago | 09:27

A comparticipação pelo Estado de medicamentos capazes de tratar a hepatite C levou a que em 2015 se verificasse uma redução do número de mortes pela doença. De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), morreram em Portugal por hepatites virais 140 pessoas em 2015, valor que resulta numa descida de 11,3% face às 158 mortes verificadas em 2014.



Em sentido inverso foi a evolução da doença nos anos anteriores. Por comparação com 2013, as mortes por hepatites virais em 2014 cresceram 12,8%, atingindo os 158 óbitos. Também no ano anterior houve um agravamento da mortalidade, de 10,24%: em 2013 morreram 140, quando em 2012 houve um total de 127 óbitos.



A evolução favorável da luta contra a doença resulta da introdução de medicamentos com uma taxa de cura superior a 90%. Dos 6880 tratamentos contra a hepatite C finalizados, 6639 (96,5 por cento) resultaram na cura dos doentes, segundo dados do instituto que regula o setor do medicamento - o Infarmed. Os restantes 241 (3,5%) não obtiveram cura. O organismo público autorizou 17 591 tratamentos contra a hepatite C, tendo sido iniciados 11 792 tratamentos.



É estimado em 472 milhões de euros o custo dos 17 591 tratamentos aprovados. Cada tratamento custava 48 mil euros, mas, após um acordo com o laboratório Gilead, o Ministério da Saúde anunciou um desconto, estimando-se um valor de 26 mil euros por tratamento, sendo que o Estado só paga quando há cura.



O Correio da Manhã solicitou à Administração Central do Sistema de Saúde dados referentes aos encargos com a medicação, mas sem sucesso.



Em Portugal, o Dia Mundial Contra as Hepatites é hoje assinalado com a apresentação do relatório do Programa Nacional para as Hepatites Virais.



Surto de hepatite A com 402 casos já confirmados

O surto de hepatite A tem 402 casos confirmados, num total de 425 notificados desde o início do ano, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O surto, que começou no início do ano e afeta outros países europeus, atingiu sobretudo homens (88%) e em mais de metade dos casos (52%) o contágio deu-se por contacto sexual.



A DGS reforçou a vacinação antes dos grandes festivais de verão.