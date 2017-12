Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menos clientes nas lojas de comércio tradicional

Redução sentida nas cidades de Faro, Olhão e Loulé.

Por José Carlos Eusébio | 22.12.17

O presidente da Associação do Comércio e Serviços do Algarve (ACRAL), Álvaro Viegas, diz que "existe a perceção de uma redução de consumidores no comércio local de Faro, Loulé e Olhão", em comparação com épocas de Natal anteriores. Uma situação que, segundo este responsável, poderá ser consequência da recente abertura de mais um grande espaço comercial no centro da região - o Mar Shopping, que foi inaugurado no final de outubro, em Loulé.



"Vamos avançar com a realização de um inquérito junto dos comerciantes destas três cidades, logo no início do próximo ano, para obter dados concretos sobre a evolução das vendas e para perceber o que está na sua origem", salienta o presidente da ACRAL. Os primeiros resultados desse levantamento deverão ser conhecidos até ao final do mês de janeiro.



Álvaro Viegas admite que o impacto da abertura da nova grande superfície comercial possa "ser menor" nos concelhos do Barlavento algarvio.



O dirigente da ACRAL defende a necessidade de serem tomadas medidas para salvaguardar o comércio local, com o envolvimento das autarquias.



Sorteio de viagem

Uma das iniciativas da ACRAL para atrair mais clientes ao comércio tradicional nesta época natalícia é a realização de um sorteio de um cheque-viagem, no valor de 5000 euros. Para participar basta fazer compras nas lojas aderentes.



Luzes de Natal

A dinamização das zonas de comércio tradicional é uma das justificações apresentadas pelas autarquias para o investimento efetuado em iluminação de Natal. Este ano, as câmaras algarvias gastaram cerca de meio milhão de euros.