Menos reprovações e desistências de alunos no norte e centro do País

Murtosa é o concelho onde menos alunos completam o ensino secundário.

Por João Saramago e Francisca Genésio | 20.12.17

Portugal registou no ano letivo de 2015/2016 uma taxa de reprovações e de desistências na ordem dos 6,6% entre os alunos do ensino básico. Média que sobe para 10% considerando apenas o 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º ano).



Por regiões, foi nos Açores que ocorreu a taxa mais elevada, com um valor de 12%. O Algarve ocupou o segundo posto, com 9%, seguindo-se depois as regiões do Alentejo, Área Metropolitana de Lisboa e a Madeira, com 7%. Abaixo da média nacional figuram o Centro e Norte do País, com 5,5%.



Já por concelhos, Crato e Arronches, ambos no Alto Alentejo, têm o valor mais baixo de reprovações, com 1%. No fim da tabela figura um outro concelho alentejano, Mourão, onde um em cada quatro alunos desistiu ou reprovou no ensino básico.



A taxa de conclusão do ensino secundário no mesmo ano letivo foi de 84% a nível nacional. Norte e Centro apresentaram também nesta área os melhores resultados, com 86%, e o Alentejo ocupou a terceira posição, com 85%.



Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que, por concelhos, foi em Constância que um maior número de alunos completou o secundário (97%). No fim da tabela figura o concelho da Murtosa (67%).



No anuário estatístico referentes aos dois últimos anos são também avançados dados sobre o rendimento por agregados fiscais. O rendimento bruto médio nacional anual foi de 16 467 euros. Média que na Área Metropolitana de Lisboa foi ultrapassada, fixando-se nos 20 206 euros. Nas restantes regiões do Continente, os valores obtidos foram inferiores à média nacional.



A região Centro contabilizou 15 362 euros por agregado. O Alentejo ocupou a terceira posição com 15 007 euros. O Norte registou, em 2015, 14 788 euros e o Algarve 14 111 euros. Por concelhos, a liderança foi alcançada por Oeiras, com 25 832 euros, praticamente o triplo do verificado no concelho de Resende (9474 euros).



Os concelhos com maiores rendimentos estão localizados na Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, em capitais de distrito e nas regiões autónomas.



Oeiras à frente de Lisboa nos negócios por empresa

Oeiras revela um melhor comportamento face a Lisboa em termos de volume de negócios por empresa. A capital regista 826 milhões de euros. No concelho vizinho, o valor é de 982 milhões de euros.



Também em termos de declarações de IRS, Oeiras volta a liderar em termos nacionais com 25 832 euros. Em Lisboa, o valor foi de 23 925 euros.



SAIBA MAIS

1935

É o ano em que foi criado o Instituto Nacional de Estatística (INE), por transformação da Direção-Geral de Estatística. É o organismo oficial de Portugal responsável por produzir e divulgar informação estatística.



Último censo demográfico

O último censo demográfico, criado para retratar a população e o parque habitacional, foi realizado em 2011 pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo o estudo, viviam em Portugal 10 562 178 pessoas.



INE promove competição

Vai realizar-se este ano letivo a primeira Competição Europeia da Estatística, criada pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Serviço de Estatísticas da União Europeia, destinada aos alunos do ensino básico e secundário.



Dados fornecidos à Europa

O Instituto Nacional de Estatística é um dos organismos que fornece dados ao Serviço de Estatísticas da União Europeia (Eurostat) para a realização de vários estudos que englobam Portugal.