Mercados de Lisboa ganham novo rosto

O Mercado de Arroios, em Lisboa, abriu este sábado com novo rosto, após obras de reabilitação no valor de cerca de um milhão de euros, e injetou esperança nos vendedores."Isto já não é como há 30 anos. Vamos ver se agora as vendas melhoram, porque nos dias de semana é muito difícil", disse ao CM Maria Torres, 65 anos, que vende legumes. Também Ana Rebelo, 46 anos, diz que o negócio está em queda. "A fruta ainda vai, agora batata e cebola já quase não saem", afirmou.Ainda assim, os comerciantes acreditam que a nova imagem do mercado vai atrair novos públicos. "A recuperação dos mercados de Lisboa vai trazer novos clientes a estes espaços de convívio e de vivência da cidade", disse ao CM Fernando Medina, presidente da câmara, que vai renovar outros 24 mercados da cidade. Em abril será inaugurado um restaurante sírio, que irá integrar refugiados da Síria, e em setembro uma estufa hidropónica será instalada na cobertura.