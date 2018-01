Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mergulho no mar é tradição em Carcavelos

Praia recebeu dezenas de banhistas no primeiro dia do ano.

08:39

E depois da festa, a tradição manda que se entre no novo ano com um mergulho no mar. Em Portugal, a moda começou no ano de 1943, depois de alguns banhistas terem tido conhecimento da notícia que, em Londres, um grupo de pessoas tinha mergulhado no rio Tamisa.



Na altura, Portugal começou tímido no primeiro banho do ano, mas agora, na praia de Carcavelos, são dezenas os que enfrentam as águas frias para dar as boas-vindas ao novo ano.



Este ano, houve alerta de agitação marítima, mas nem isso parou os banhistas de Carcavelos e não só: também em Matosinhos, um grupo de banhistas fintou o frio e mostrou alegria no primeiro banho.