Condutores abastecem em postos de combustível de marca

Metade dos condutores portugueses abastece sempre as suas viaturas em postos de combustível de marca e gasta menos de 40 euros por cada abastecimento, segundo um estudo sobre os hábitos de consumo de combustíveis hoje divulgado.

O trabalho - elaborado em março pela Nova IMS (Information Management School) e pela Qdata-Recolha e Tratamento de Dados - pretendeu avaliar os hábitos de consumo de combustível dos portugueses, desde a frequência de abastecimento ao valor médio da despesa por abastecimento, preferência por tipo de combustível e razões da escolha de um combustível com aditivos.

De acordo com as conclusões do trabalho, a que a agência Lusa teve acesso, 51% dos inquiridos refere abastecer apenas em postos de combustível de marca e apenas 12% afirma utilizar também os postos 'low cost' (sem marca e com preços mais reduzidos).

