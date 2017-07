Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metástases são fase preocupante no cancro da mama

Doença espalhada pelo corpo não tem cura. Este é o tumor maligno mais frequente nas mulheres.

Por Daniela Polónia | 10:32

O cancro, quando está limitado à mama e aos gânglios linfáticos axilares, é curável em mais de dois terços dos casos. Por outro lado, se a doença já estiver espalhada, conseguimos até controlar e dar mais tempo de vida à paciente, mas não há tratamento curativo", explica José Passos Coelho, diretor do departamento de Oncologia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



O cancro da mama metastatizado é a fase mais avançada da doença e acontece quando o tumor original se espalha para outros órgãos do corpo, através da corrente sanguínea ou da linfa. "Os órgãos mais envolvidos são os ossos, a cabeça, o fígado e o sistema nervoso central, embora possa afetar qualquer parte do corpo. A característica mais constante das doenças oncológicas é serem inconstantes", afirma o médico.



Este é o tumor maligno mais frequente na mulher, sobretudo na menopausa, já que está relacionado com o avançar da idade. Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, a taxa de mortalidade do cancro da mama em Portugal era de 30,4 por cada 100 mil habitantes em 2014. O número de rastreios tem aumentado nos últimos anos.



Quimioterapia é tratamento eficaz

"Tratamentos como a quimioterapia são eficazes em qualquer tipo de cancro da mama e são utilizados hoje em dia em doentes cujos tumores são diagnosticados muito precocemente e com alta probabilidade de cura", afirma o oncologista José Passos Coelho. A administração é, regra geral, endovenosa, ou seja, através das veia.



PORMENORES

Idade é fator de risco

Uma mulher de 60 anos tem oito vezes maior risco de vir a ter cancro da mama nos cinco anos seguintes do que uma mulher de 30 anos.



Ecografia hepática

As metástases ósseas podem ser detetadas através de uma cintigrafia óssea, e as metástases hepáticas com a realização de uma ecografia hepática.