Metropolitano de Lisboa vai funcionar toda a noite na passagem de ano

Por Lusa | 18:21

As linhas azul, verde e vermelha do Metropolitano de Lisboa irão funcionar durante toda a noite na madrugada de dia 01 de janeiro, informou esta quinta-feira a empresa na sua página da 'internet'.



De acordo com a informação disponibilizada, na linha azul estarão abertas as estações de Pontinha, Colégio Militar-Luz, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa-Chiado, enquanto na linha verde irão funcionar as estações de Telheiras, Areeiro, Alameda, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré.



Na linha vermelha, estarão abertas apenas as estações de Moscavide, Oriente, Olivais, Alameda e São Sebastião.



O metro lembra ainda que, "por ocasião das festividades previstas para a noite de fim de ano na Praça do Comércio, a estação Terreiro do Paço (linha Azul) encerrará às 22:30 do dia 31 de dezembro, reabrindo a estação às 06:30 do dia 01 de janeiro de 2019".



Como alternativas, a empresa aponta que será possível recorrer às estações de Cais do Sodré ou Baixa-Chiado, "que estarão abertas ininterruptamente durante toda a madrugada de dia 01 de janeiro".