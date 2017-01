Miguel Guimarães: “É necessária política centrada nos doentes”

- É indispensável centrar a atividade médica no doente e na exigência da qualidade. Não podemos aceitar exercer medicina segundo imposições externas e hostis a esses princípios. É preciso tempo para reforçar a relação médico-doente e reduzir a carga burocrática e tarefas administrativas que prejudicam a dignidade do ato médico.- A qualidade do SNS e dos setores privado e social está dependente de um número adequado de médicos, e de outros profissionais, com formação especializada que garantam as boas práticas e o cumprimento da ética e deontologia.- Não. A existência de médicos indiferenciados, sem especialidade, não serve a causa pública nem a qualidade da medicina. Deve-se adequar o número de vagas para medicina segundo as capacidades formativas pré e pós-graduada. Não são precisos mais cursos de medicina.- É necessária uma política de saúde centrada nos doentes e que valorize os profissionais, e que não se escude nos números e finanças para encobrir a incapacidade de planeamento, organização e financiamento. São necessárias políticas que se interessem pela segurança clínica dos doentes.- Os médicos devem denunciar situações de grave deficiência ou insuficiência dos serviços que possam colocar em risco o acesso a cuidados de saúde qualificados ou situações de má prática. É preciso alterar o Código de Ética das unidades de saúde, a ‘lei da rolha’.