Milhares de portugueses sem aquecimento

Em zonas do Cartaxo e da Azambuja, os cortes estão previstos entre as 07h00 e as 13h00 de hoje. Já em Coimbra, as ruas afetadas ficam sem luz das 07h30 às 10h30.A EDP garante que a maioria das interrupções, motivadas por trabalhos na rede, vão durar 3 a 4 minutos, e diz que são normais e ocorrem todas as semanas.

Com o País debaixo de uma vaga de frio, a EDP Distribuição anunciou para este domingo interrupções no fornecimento de eletricidade em diversas localidades de oito concelhos. Milhares de portugueses poderão ficar sem aquecimento nas suas casas, estabelecimentos comerciais ficam impedidos de abrir portas, além de outras contrariedades."Espero que o corte não se prolongue por muito tempo, porque tenho a arca cheia de comida congelada", afirma Joaquim Ferreira, morador em Amarelas, Azambuja, um dos concelhos afetados. Os restantes são Lisboa, Coimbra, Santo Tirso, Trofa, Cartaxo e Albufeira.Estavam agendadas intervenções na Figueira da Foz, Ferreira do Zêzere e Tomar, mas foram "reagendadas para data posterior por razões de exploração", segundo a EDP. Também em Vila Franca de Xira havia ontem cortes anunciados no site da EDP, mas a empresa garantiu aoque se tratou de "um erro".