Milhares querem ver S. João de Braga ‘girar’

A partir de hoje, gigantones, cabeçudos , grupos de bombos e muitos ranchos folclóricos percorrem a cidade até à grande noite de folia. De sexta-feira para sábado há espetáculos toda a noite em vários locais de Braga.



Para evitar problemas com o trânsito, os Transportes Urbanos de Braga disponibilizam carreiras que partem de três pontos da periferia até ao centro da cidade. A cidade espera milhares de visitantes.



Através da colocação de um sistema giratório e com a introdução de uma moeda (0,50€, 1€ e 2€) a imagem do santo roda e pode ficar virada para a capela de São João, ao fundo da Av. da Liberdade, ou para o Bom Jesus. O dinheiro angariado reverte para uma associação solidária ligada à Arquidiocese de Braga.

O São joão é de Braga. O São João é uma manifestação secular de alegria e tradições. Não queremos uma festa de plástico e por isso apostamos forte em manter as tradições sanjoaninas da cidade que vieram dos nossos antepassados."Rui Ferreira, presidente da Associação das Festas de São João de Braga tem mantido essa aposta na tradição. Mas este ano, a associação inovou. E inovou logo com a imagem do Santo Popular que Braga festeja. A ideia não podia ter corrido melhor já que há uma verdadeira "corrida" para ver o São João do chafariz da Avenida a ‘girar’."Desde que aqui foi colocado, há menos de uma semana, tem rodado em média 200 vezes por dia e ainda nem sequer estamos no período mais alto das festas", disse, satisfeito, Rui Ferreira.