Ministério da Educação convocou a Fenprof para reunião

O Ministério da Educação convocou a Fenprof para uma reunião esta segunda-feira às 19h00. A abertura do Governo para negociar com a estrutura sindical de professores poderá conduzir à suspensão da greve dos professores marcada para quarta-feira.A Fenprof tinha marcado uma conferência de imprensa para hoje que entretanto foi cancelada.De recordar que na quarta-feira realizam-se os exames nacionais de Física e Química, Geografia, História da Cultura das Artes e ainda as provas de aferição de Matemática e Estudo do Meio. Já foram marcados serviços mínimos que obrigam os docentes a comparecer e garantem a 176 mil alunos que haverá provas.