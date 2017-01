Ministério da Educação melhora proposta apresentada a sindicatos

A Associação Nacional de Professores Contratados já se congratulou com a nova proposta. As principais associações sindicais (Fenprof e FNE) reúnem-se está tarde com o ME. Ambos deverão requerer a negociação suplementar, pelo que o processo não fica hoje fechado.



A anterior proposta vincularia entre 3 e 4 mil professores. Já com esta, quase oito mil docentes que tiveram contratos anuais e completos ficam em condições de vincular. Resta depois saber quantos reúnem também os restantes requisitos.A Associação Nacional de Professores Contratados já se congratulou com a nova proposta. As principais associações sindicais (Fenprof e FNE) reúnem-se está tarde com o ME. Ambos deverão requerer a negociação suplementar, pelo que o processo não fica hoje fechado.

O Ministério da Educação propõe vincular aos quadros apenas os professores que conseguiram contrato anual e completo este ano letivo (2016/2017).Esta foi uma das alterações apresentada esta sexta-feira ao Sindicato Independente de Professores e Educadores no último dia das negociações de revisão do regime de concursos.O ME manteve a proposta de vincular docentes com 12 anos de serviço mas deixou cair duas exigências, que tinham sido muito contestadas. Deixou assim de ser necessário que estes 12 anos tenham sido todos cumpridos no mesmo grupo de recrutamento e já com qualificação profissional. Já a exigência de ter cinco contratos nos últimos seis anos manteve-se.