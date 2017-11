Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público abre inquérito a surto de legionella que causou dois mortos

Até ao momento, há 35 pessoas infetadas, cinco delas internadas em unidades de cuidados intensivos.

O Ministério Público anunciou esta terça-feira que os elementos recolhidos originaram a abertura de um inquérito ao surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que já causou dois mortos e infetou pelo menos 35 pessoas.



"Os elementos recolhidos deram origem a um inquérito, que se encontra em investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa", refere o Ministério Público em resposta enviada à agência Lusa.



Na segunda-feira, o Ministério Público tinha informado que estava a recolher elementos e que não deixaria de investigar "qualquer indício de crime de que tenha conhecimento".



As autoridades de saúde indicaram esta terça-feira que o surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, entrou numa fase descendente, havendo indícios de que as medidas corretivas já estão a surtir efeito.



Em conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, estimou que o surto, que já provocou duas vítimas mortais, esteja a entrar numa fase com menos casos por dia, adiantando que esta terça-feira apenas foi confirmado um novo caso e que outro está em investigação.



Graça Freitas indicou também que os resultados preliminares de análises colhidas após as medidas corretivas aplicadas no sistema de refrigeração indiciam um efeito positivo dessas medidas.



Também o ministro da Saúde destacou os "bons sinais" de que o surto "terá entrado numa curva descendente".



Adalberto Campos Fernandes considerou que os portugueses "têm condições para confiar no Serviço Nacional de Saúde, que respondeu com grande firmeza e competência".



O Presidente da República disse esta terça-feira ter sido informado pelo ministro da Saúde de que, segundo as últimas análises, "neste momento, não há traços ou sinais da existência de 'legionella'" no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.



Questionado se pensa que foi feito tudo o que era preciso, face à contaminação registada naquele hospital público, e se os portugueses podem estar descansados, o chefe de Estado respondeu: "Daquilo que eu sei, e soube há pouco pelo senhor ministro da Saúde, as últimas análises que foram feitas dão negativas".



Origem da infeção foi dentro do perímetro do São Francisco Xavier

O ministro da Saúde disse esta terça-feira que a origem do foco de legionella em Lisboa foi o hospital São Francisco Xavier, considerando que as primeiras evidências apontavam logo para uma emissão dentro do perímetro da unidade hospitalar.



Numa conferência de imprensa para fazer um ponto da situação do surto que já infetou 35 pessoas e provocou dois mortos, o ministro da Saúde; Adalberto Campos Fernandes, indicou que "desde o primeiro minuto" que as evidências apontaram para uma emissão a partir daquele hospital.



"Desde o primeiro minuto que as primeiras evidências epidemiológicas e técnicas apontaram para uma emissão dentro do perímetro do hospital. A afirmação que foi hoje produzida durante o dia não tem qualquer compaginação com a realidade", declarou Adalberto Campos Fernandes aos jornalistas.



Esta terça-feira, o presidente dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) afirmou que as autoridades identificaram nas redondezas do São Francisco pelo menos sete equipamentos potencialmente produtores de aerossóis e onde poderá também ter começado o surto.



Governo quer apertar fiscalização e agravar sanções para incumprimentos

O Governo quer apertar a prevenção e vigilância da qualidade do ar interior e exterior, agravando as sanções em caso de incumprimento, anunciou esta terça-feira o ministro da Saúde num esclarecimento sobre o surto de 'legionella' num hospital de Lisboa.



"Estou a trabalhar com o ministro do Ambiente para que possamos densificar não só a malha da prevenção e vigilância, mas também o quadro sancionatório para os incumprimentos que venham a ser encontrados quer na qualidade do ar interior como exterior", afirmou Adalberto Campos Fernandes, numa conferência de imprensa que decorreu no hospital São Francisco Xavier, onde um surto de 'legionella' já infetou 35 pessoas e causou a morte a duas.



Sem especificar sobre que alterações concretas se pretendem na legislação, o governante sublinhou que o importante é "densificar a malha inspetiva" e, sobretudo, agravar "o quadro sancionatório quando existe uma falha".