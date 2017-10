Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público investiga mortes

Ordem dos Enfermeiros quer ver apuradas responsabilidades.

Por Francisca Genésio | 08:41

A Ordem dos Enfermeiros (OE) pediu ao Ministério Público para investigar o caso das 2605 pessoas que morreram à espera de uma cirurgia no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no ano passado.



"Julgo ser importante que o Ministério Público apure se existe ou não responsabilidade criminal da tutela, para salvaguarda do SNS e da vida dos portugueses.



O tempo da vida não pode ser o tempo da política. E as decisões políticas não são imunes à ação da Justiça", afirma a bastonária da OE, Ana Rita Cavaco, numa carta enviada à procuradora-geral da República.



Segundo o comunicado da Ordem dos Enfermeiros, a mesma carta foi dada a conhecer ao Presidente da República e à Assembleia da República.



Os dados foram revelados na passada terça-feira, numa auditoria realizada pelo Tribunal de Contas (TdC). "Não sei se a acusação do TdC configura um crime, mas entendo que deveria haver uma investigação para cabal esclarecimento da verdade", defendeu ainda a bastonária.



A OE não vai integrar o grupo de investigação. Diz ser necessária uma composição isenta e independente, "na área da auditoria financeira e da saúde".