Ministra do Mar procura cão desaparecido

Ana Paula Vitorino deixa apelos nas redes sociais para tentar encontrar o seu animal de estimação, ‘Kiko’.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 03.10.17

A ministra do Mar Ana Paula Vitorino está desesperada em busca do seu cão ‘Kiko’ que desapareceu no dia 30 de setembro. Nas redes sociais, Ana Paula Vitorino tem partilhado vários apelos para que a ajudem a encontrar o animal de estimação e até criou uma página de Facebook a propósito do desaparecimento de ‘Kiko’.

Kiko é descrito como um "cão sem raça definida", castanho-alaranjado. Segundo a ministra, o animal desapareceu pelas 12h00 de domingo, na Rua Casal das Figueiras, em Casal da Charneca, Almoster, Santarém, onde Ana Paula Vitorino vive com o marido, o ministro Eduardo Cabrita.

Ana Paula Vitorino explica ainda nas redes sociais que está a organizar um grupo de voluntários para a ajudar a procurar ‘Kiko’ esta quinta-feira e este sábado.

"Ajudem-me a encontrar o Kiko!", escreveu Ana Paula Vitorino nas redes sociais.