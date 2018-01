Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra elogia equipa que detetou falhas em caso fatal de violência doméstica

Francisca Van Dunen quer corrigir erros. Autoridades não protegeram mulher que se queixou.

Por Lusa | 12:03

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, enalteceu esta sexta-feira o trabalho da equipa que analisa casos de violência doméstica, porque permite "retirar lições" do que não correu bem e corrigir o que está mal.



Francisca Van Dunem comentava desta forma, à agência Lusa, as conclusões do segundo relatório da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD) sobre o caso de uma mulher que morreu 37 dias depois de apresentar queixa e segundo o qual o Ministério Público falhou na assistência à vítima ao desperdiçar três oportunidades de intervenção.



A ministra realçou a importância da criação desta equipa, sublinhando que "as análises que foram divulgadas ontem [quinta-feira] já permitem perceber da valia de um instrumento desta natureza".



"É importante na medida em que hoje temos um instrumento e pessoas que fazem a análise das circunstâncias em que aqueles homicídios ocorreram, que nos permitem depois tirar lições àquilo que não correu bem e não pode voltar a acontecer", disse à Lusa Francisca Van Dunem, à margem da IV Conferência Luso-Espanhola de Direito da Concorrência, que está a decorrer em Lisboa.



Francisca Van Dunem adiantou que se foi "assistindo ao longo dos anos a situações em que as coisas não correram bem" e depois havia uma "dificuldade, do ponto de vista institucional, em fazer a análise e retirar lições daquilo que não correu bem".



Segundo as conclusões do relatório, a vítima, de Valongo, apresentou queixa ao MP contra o ex-marido 37 dias antes de este a assassinar.



O relatório entregue à Procuradoria-geral da República (PGR), segundo a imprensa, acusa ainda o MP de ter tratado o caso de forma lenta, burocrática e sem atender "às leis e determinações existentes para avaliação concreta do risco para a vítima".



No caso de Valongo, que ocorreu em novembro de 2015, o relatório da EARHVD refere que "o Ministério Público nunca tratou a denúncia apresentada (...) como um efetivo caso de violência doméstica, ou seja, nunca deu cumprimento às exigências que a lei impõe, e impunha já a 22 de setembro de 2015, no tratamento das denúncias e na investigação do crime".