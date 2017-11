Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro dá duas semanas para lhe ser apresentado relatório sobre legionella

Doentes infetados com legionella sobem para 26, sendo que dois estão nos Cuidados Intensivos.

Por João Saramago, Sónia Trigueirão e Francisca Genésio | 02:26

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que participou na conferência de imprensa de ontem no Hospital de São Francisco Xavier, afirmou ter pedido relatórios sobre o surto de legionella que, até àquele momento, já tinha sido diagnosticado em 26 pessoas, duas delas colaboradoras daquela unidade de Saúde.



O objetivo é perceber se houve falhas na manutenção dos equipamentos da unidade de saúde. "Não vou dizer agora que nada não tenha falhado. Como também não tenho a certeza que falhou, não tenho a certeza que não tenha falhado", disse o ministro, que deu um "prazo máximo de duas semanas" para ter os relatórios na mão.

Adalberto Campos Fernandes quis deixar claro que os relatórios pedidos "não são para preencher calendário. E segundo o governante, os responsáveis por apresentar esses resultados são a Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde (INSA).



Recorde-se que o Hospital de São Francisco Xavier pertence ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), do qual também faz parte o Hospital Egas Moniz, onde a 14 de outubro surgiram casos de infeções oculares em nove doentes que faziam tratamentos. Alegadamente a infeção estava centrada sala de tratamentos. A administração do CHLO nunca esclareceu o tipo de infeção, apenas referiu que os doentes estavam identificados e tratados .



Já sobre os casos da doença do legionário, Rita Perez, presidente do Conselho de Administração do CHLO, afirmou na conferência conjunta com o ministro da Saúde, que o primeiro doente que foi diagnosticado a 31 de outubro já terá tido alta. Dos restantes, ou seja, dos 25, um está internado numa unidade privada, outro está no Hospital Pulido Valente, dois na unidade de Cuidados Intensivos do São Francisco Xavier e os, restantes (21) encontram-se internados no Hospital Egas Moniz.



DGS garante que fonte foi vedada

A diretora-geral da Saúde garantiu que a fonte de infeção já foi vedada. De acordo com Graça Freitas, "foram tomadas medidas para cortar a fonte de transmissão, e essas medidas foram feitas de acordo com as melhores práticas internacionais".



A atual responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS) enumerou as medidas: "encerraram-se potenciais equipamentos geradores de aerossóis, fez-se purga em relação às águas, fez-se um choque térmico e um choque químico para além até do que é recomendado, dada a enorme vulnerabilidade da população que está no hospital".



No entanto, apesar de já ter sido bloqueada a fonte de infeção, Graça Freitas deixou um alerta: devido ao período de incubação da doença do legionário, que são dez dias, é muito provável que apareçam mais doentes infetados.



O CM sabe que entre sábado e domingo apareceram várias pessoas, entre elas, colaboradores e funcionários do São Francisco Xavier com sintomas que obrigaram a fazer mais exames, por se suspeitar que possa ser uma infeção por legionella.



PORMENORES

Encontrar a bactéria

A bactéria legionella encontra- -se em ambientes aquáticos naturais, como lagos e rios; sistemas artificiais de abastecimento de água; instalações de água, como duches; sistemas de ar condicionado e humidificadores e fontes decorativas. A bactéria vive na água mas não é transmitida por ela.



Fatores favoráveis

A temperatura da água entre os 20°C e os 43°C favorece a multiplicação bacteriana, tal como o nível de PH, entre os 2 e os 8,5. A população deve evitar os banhos de duche, jacuzzi e hidromassagens e desinfetar as cabeças dos chuveiros por imersão com lixívia uma vez por semana.



Como se transmite

A doença do legionário não se transmite de pessoa para pessoa, nem pela ingestão de água contaminada. Transmite-se apenas por via respiratória. Ou seja, através da inalação de gotículas de água contaminada. Os primeiros sintomas podem surgir cinco ou seis dias depois da inalação de bactérias, mas o período de incubação pode variar entre os 2 e os 10 dias.