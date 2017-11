Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro da Educação cancela agenda devido a internamento hospitalar

Tiago Brandão Rodrigues tem síndrome vestibular agudo e vai fciar hospitalizado nos próximos dias.

Por Lusa | 13:19

O ministro da Educação vai faltar à audição parlamentar de discussão na especialidade do Orçamento do Estado, prevista para quarta-feira, na sequência do internamento hospitalar de Tiago Brandão Rodrigues por tempo ainda indeterminado, disse à Lusa fonte oficial.



Segundo a mesma fonte, Tiago Brandão Rodrigues foi internado esta terça-feira de manhã numa unidade do Serviço Nacional de Saúde em Lisboa, com o diagnóstico de síndrome vestibular agudo (doença relacionada com o ouvido que pode provocar tonturas, náusea, desiquilíbrio e outros sintomas).



O governante cancelou a agenda prevista para esta terça-feira e vai ficar sob vigilância e investigação médica nos próximos dias.



A audição do ministro da Educação coincidia com uma greve e manifestação junto do parlamento, convocadas pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e pela Federação Nacional da Educação (FNE) e outros sindicatos.