Ministro da Educação diz que "não há auxiliares em falta" nas escolas

Adianta que, em dois anos, o Governo reforçou os estabelecimentos de ensino com "2.500 assistenciais operacionais".

13:51

O ministro da Educação disse, hoje, em Ponte de Lima, que "não há auxiliares em falta" nas escolas, adiantando que, em dois anos, o Governo reforçou os estabelecimentos de ensino com "2.500 assistenciais operacionais".



"Não há auxiliares em falta. Houve uma nova portaria de rácios assinada por este Governo tal qual como estava comprometido no Orçamento de Estado de 2017. Os procedimentos iniciaram-se com o reforço importante na educação pré-escolar e para os alunos com necessidades educativas especiais. Nestes dois anos podemos reforçar as escolas com 2.500 assistenciais operacionais", afirmou Tiago Brandão Rodrigues.



O governante, que falava aos jornalistas à margem da inauguração da empreitada de reabilitação da escola secundária de Ponte de Lima, orçada em 13 milhões de euros, adiantou que "nos dois anos de legislatura, o Governo desprecarizou de 3.000" assistentes operacionais que tinham contrato de emprego de inserção e agora têm contratos de trabalho reais".



"Neste momento, todo o processo está desbloqueado, desde setembro, e os auxiliares estão nas escolas a fazer o seu trabalho como parte integrante e absolutamente fundamental das nossas comunidades educativas", sublinhou.