Ministro da Saúde defende uso da canábis

Governante não concorda com a forma fumada da substância.

Por Francisca Genésio | 06:00

O ministro da Saúde revelou esta sexta-feira ser a favor da utilização da canábis para fins terapêuticos. No entanto, Adalberto Campos Fernandes não concorda com a forma fumada da substância.



Uma posição também defendida pela Ordem dos Médicos. "Concordo em termos que seja regulada pela Autoridade Nacional do Medicamento com enquadramento científico rigoroso e com sistemas de farmacovigilância muito potentes", explicou o ministro da Saúde, durante uma entrevista à Antena 1.



Ainda assim, uma associação defensora da legalização da canábis - Cannativa - considera que só o autocultivo da planta para fins medicinais, ainda que sujeito a receita médica e licença, consegue garantir o pleno acesso dos doentes às várias estirpes da canábis.