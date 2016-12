Ministro do Ambiente diz que estão a ser feitas mais análises ao lixo importado de Itália

"A IGAMAOT, após consulta à APA, que é a autoridade nacional de resíduos e responsável pelo licenciamento ambiental, considera que o aterro em questão está tecnicamente preparado para receber aqueles resíduos e que a licença ambiental respeitante àquele tipo de resíduos (não perigosos) assim o permite", sublinha no comunicado.A Inspeção-Geral acrescenta que os resultados comunicados "permitem prosseguir os procedimentos com vista à deposição dos resíduos rececionados no aterro previsto".As análises foram efetuadas a pedido do Ministério do Ambiente e depois de várias preocupações manifestadas, no início de dezembro, pela população e outros setores com a possibilidade de 2.700 toneladas de resíduos de Itália terem características perigosas.O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, chegou a ir à Assembleia da República a pedido do Partido Ecologista Os Verdes.Os ambientalistas da Zero afirmaram que a importação de resíduos de Itália para tratamento em Setúbal cumpre as exigências legais e que não compreendiam as dúvidas levantadas pelo Ministério do Ambiente.