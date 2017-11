Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro lamenta perturbação por recolha de corpo para autópsia no velório

Corpo de uma das vítimas do surto da 'legionella' foi levado pela PSP enquanto estava a ser velada pela família.

O ministro da Saúde lamentou o "incómodo e perturbação" causado à família da vítima de 'legionella' que se encontrava a ser velada na terça-feira, quando a polícia recolheu o corpo para autópsia.



Adalberto Campos Fernandes lembrou contudo que "é fundamental que o Ministério Público cumpra o seu trabalho e compreenda o que falhou ou correu mal" no surto de 'legionella' no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.



O ministro falava aos jornalistas à margem do primeiro fórum do Conselho Nacional de Saúde, que está a decorrer em Lisboa.



Campos Fernandes disse não ter tido ainda ocasião de falar com a Procuradoria-geral da República, mas lamentou "a forma perturbada como tudo aconteceu".



O corpo de uma das vítimas mortais do surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, foi recolhido pela PSP quando estava a decorrer o velório em Campo de Ourique, por ordem do DIAP.



Segundo a mesma fonte, a situação "foi desconfortável", mas teve que ser cumprida.



Fonte do Comando Nacional da PSP confirmou à Lusa que o corpo foi recolhido durante o velório, explicando que se tratou de cumprir um "procedimento obrigatório".



O Ministério Público ordenou igualmente a autópsia ao corpo da outra vítima mortal, o que originou que a data das cerimónias fúnebres tivesse de ser alterada, disse à Lusa fonte da família.



O Ministério Público anunciou hoje que os elementos recolhidos originaram a abertura de um inquérito ao surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que já causou dois mortos e infetou pelo menos 35 pessoas.



"Os elementos recolhidos deram origem a um inquérito, que se encontra em investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Lisboa", refere o Ministério Público em resposta enviada à agência Lusa.