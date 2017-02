Ministro preocupado cedência de dados de saúde cedidos a terceiros

"Tal como em relação à fraude financeira, seremos absolutamente implacáveis com a utilização inapropriada e insegura de dados que, felizmente, não são clínicos, mas sobre o receituário", disse.



Trata-se, segundo o ministro, de "informações sobre o comportamento prescritivo do médico" e a sua passagem "a entidades terceiras, naturalmente partes interessadas no processo".



SMM // JMR



Segundo Adalberto Campos Fernandes, "algumas situações estão sinalizadas e estão a ser investigadas, constituindo um perigo"."Tal como em relação à fraude financeira, seremos absolutamente implacáveis com a utilização inapropriada e insegura de dados que, felizmente, não são clínicos, mas sobre o receituário", disse.Trata-se, segundo o ministro, de "informações sobre o comportamento prescritivo do médico" e a sua passagem "a entidades terceiras, naturalmente partes interessadas no processo".SMM // JMR

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O ministro da Saúde mostrou-se hoje preocupado com a utilização de dados de saúde por entidades públicas e privadas que as cedem inapropriadamente a terceiros, com fim comercial."Vemos com alguma preocupação a utilização de dados em saúde por entidades privadas e públicas que cedem inapropriadamente essa informação a terceiras entidades, com o fim comercial", disse Adalberto Campos Fernandes após um almoço promovido pelo International Club of Portugal em que foi orador convidado.O ministro anunciou que o Governo está a preparar a apresentação à Assembleia da República de uma nova Lei de Dados em Saúde "para arrumar as questões de segurança e, nomeadamente, a utilização inapropriada e indevida de dados".