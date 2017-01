Misericórdia quer terapia inovadora

Ao CM, a Autoridade Nacional do Medicamento explicou ter sido contactada pela Misericórdia de Azeitão para uma reunião. A situação encontra-se "em análise", mas "não se vislumbra legalmente possível".

A Santa Casa da Misericórdia de Azeitão (Setúbal) quer tornar-se pioneira no tratamento do cancro na próstata e aliar-se a uma empresa de biotecnologia que de- senvolveu um tratamento inovador para treinar médicos em Portugal.A técnica, que alia a terapia laser a um medicamento, está a ser avaliada pela Agência Europeia do Medicamento. "As Misericórdias foram criadas para tratar de grandes epidemias e o cancro na próstata é quase isso. Tentámos procurar a nível mundial quais eram as respostas que havia nesta área e foi assim que descobrimos a Steba Biotech", explica ao CM Jorge Maria de Carvalho, provedor da SCMA, referindo-se à empresa que desenvolveu a terapia. "Quando o tratamento for aprovado, se estivermos à frente com o treino médico concluído, os doentes podem começar a ser tratados mais rapidamente em Portugal."O tratamento nasceu da investigação de "pequenas algas nas profundidades do mar" e promete melhores resultados, com menos complicações. A técnica tem dois passos: o doente é injetado com uma substância, que segue para os tecidos cancerígenos, de seguida, é exposto a um laser, cuja luz ativa a substância, fazendo com que as células malignas deixem de poder respirar e de se alimentar.