Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Monte Gordo inaugura passadiço que vai chegar ao Guadiana

Câmara de Vila Real de Santo António aposta em estrutura que terá mais de 4 km.

15:38

A Câmara de Vila Real de Santo António vai inaugurar esta sexta-feira o passadiço da praia de Monte Gordo, que vai alargar em mais quatro quilómetros, tornando-o numa das maiores estruturas pedonais do género em Portugal, anunciou o município.



A inauguração da primeira fase da construção do passadiço de madeira da praia algarvia "está concluída" e permitiu elevar a passagem para preservar o cordão dunar numa extensão de três quilómetros, "garantindo o acesso ao areal a partir de cada um dos parques de estacionamento da marginal" da zona balnear do concelho de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro.



"A partir de outubro, segue-se a segunda fase de construção do passadiço entre Monte Gordo e a Praia de Santo António, já na foz do Rio Guadiana. Nesta fase, serão construídos mais quatro quilómetros de passadiço, o que o tornará na maior estrutura do género no Algarve, com um total de sete quilómetros", antecipou o município à agência Lusa.



Esta nova construção vai seguir a linha de costa entre Monte Gordo e Vila Real de Santo António e "terá ainda o magnífico enquadramento natural da mata nacional das dunas litorais", considerou a autarquia, precisando que a estrutura vai ser "iluminada em toda a extensão, tal como já o é no primeiro troço".



"Além de constituir o maior passadiço pedonal do Algarve, será também um dos maiores do país", sublinhou a Câmara de Vila Real de Santo António, quantificando o montante total investido na construção dos primeiros três quilómetros em um milhão de euros, verba idêntica à que será gasta na segunda fase dos trabalhos e que também será suportado pelo município, com comparticipação de fundos comunitários.



A autarquia algarvia frisou que o passadiço terá altura média do areal ao deck de 1,60 metros, permitindo "a requalificação do cordão dunar em toda a frente de praia e, no caso da frente urbana da Praia de Monte Gordo, a sua formação".



A Câmara de Vila Real de Santo António recordou que os restaurantes da praia de Monte Gordo vão permanecer em funcionamento na época balnear e, a 18 de outubro, inicia-se a "construção dos novos apoios de praia em Monte Gordo, tal como acordado com os concessionários", para executar a "segunda fase da obra de requalificação da praia de Monte Gordo".



"Os 18 novos apoios de praia ficarão ao mesmo nível do passadiço e com vista para o areal, sendo acessíveis quer através do corredor central, quer da Avenida Marginal", acrescentou o município.



A requalificação da praia de Monte Gordo está a ser realizada por "imposição do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura - VRSA, que prevê a criação de acessos e estruturas de apoio que não colidam com o cordão dunar" e os trabalhos são "responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), embora coordenada pelo município de VRSA", que assume também o custo da obra, referiu ainda a autarquia.



A inauguração começa às 18:30, com o hastear da bandeira azul, e seguem-se as intervenções das autoridades responsáveis pelos trabalhos. Depois há uma festa "sunset" até às 00:00, hora de início de um espetáculo de fogo de artifício, anunciou ainda a autarquia.