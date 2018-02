Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores de bairro intervencionado em Vila Franca de Xira vão viver em contentores

Afetadas oitenta e duas famílias de um bairro da Póvoa de Santa Iria.

Por Lusa | 11:38

Oitenta e duas famílias de um bairro da Póvoa de Santa Iria vão ficar provisoriamente instaladas em contentores monobloco, durante o trabalho de requalificação das habitações, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.



A intervenção, com início previsto para julho, vai decorrer num bairro PER (Programa Especial de Realojamento), conhecido por Bairro Azul, e prevê a reabilitação de 82 fogos, num investimento de cerca de 1,5 milhões de euros, segundo referiu à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS).



O autarca explicou que pelo facto de se tratarem de "obras profundas", as 82 famílias que ali residem não poderão permanecer nas suas habitações, pelo que "foi preciso encontrar uma solução alternativa".



"A Câmara vai montar um conjunto de monoblocos, prefabricados, com ar condicionado, para que os moradores ali possam viver enquanto as intervenções decorrem", explicou.



Alberto Mesquita admitiu que a decisão gerou alguma apreensão junto dos moradores, mas que lhes foi explicado que "as melhorias serão bastante significativas".



"Como é natural, as obras irão causar algumas perturbações, mas os moradores devem estar contentes porque esta intervenção serve para dar maior dignidade a quem vive no bairro", apontou.



O autarca explicou que a intervenção neste bairro vai decorrer em três fases e que os moradores não irão mudar todos ao mesmo tempo para os monoblocos, mas sim mediante uma calendarização já definida e comunicada.



As obras neste bairro têm um prazo previsto de execução de cerca de um ano.



Em dezembro, o município de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, já tinha levado a cabo naquele bairro a requalificação dos espaços exteriores.



Entretanto, durante o mês de março, vai ser iniciada a reabilitação de outro bairro PER, na localidade de Povos, abrangendo 84 fogos, num investimento estimado de cerca de 800 mil euros e um prazo de execução de 11 meses.



No entanto, neste caso, os moradores poderão permanecer nas suas habitações.