Moradores do Parque das Nações queixam-se de cheiro proveniente de obra

Em causa estão as obras de construção de um parque de estacionamento subterrâneo do hospital CUF Descobertas, que decorrem nos solos onde existiu a antiga refinaria de Cabo Ruivo, pelo que os moradores temem que os solos estejam contaminados.Célia Simões define o odor como "se o gás estivesse ligado dentro de casa".A cidadã explicou que o cheiro entra nas habitações e ali se mantém, provocando "náuseas e dor de cabeça" aos moradores das imediações."Há dias em que toda a zona sul do Parque das Nações sente o cheiro", salientou.Desta forma, os moradores irão manifestar-se no domingo de manhã, junto à obra, na Avenida Fernando Pessoa, para "denunciar aquilo que pode estar a ser um crime de saúde pública que afeta a todos".Com esta concentração, os moradores pretendem "chamar a atenção das entidades competentes", para que lhes sejam dadas "garantias que todos os testes foram feitos, que sabem que elementos químicos são aqueles, e se são ou não prejudiciais aos habitantes".A presidente da ACIPN referiu também que já entraram em contacto com as autarquias locais (Câmara Municipal e Junta de Freguesia), a Inspeção Geral do Ambiente, Inspeção Geral de Saúde, Agência Portuguesa do Ambiente, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Quercus, ou Zero, mas não obtiveram respostas."Ao lado daqueles terrenos há uma escola que tem berçário e creche e um supermercado, e os trabalhadores do supermercado dizem inclusivamente que há dias em que é impossível ir às caves", observou Célia Simões.Quando o cheiro se intensificou, "há cerca de 15 dias, os vizinhos reuniram-se e chamaram ao local os bombeiros e a PSP, mas estas entidades disseram que nada podiam fazer", acrescentou."Também os trabalhadores demonstraram preocupação quanto à situação, mas disseram-nos que foram tranquilizados pela empresa" responsável pela obra, afirmou Célia Simões.Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a José de Mello Saúde, detentora do hospital, afirmou ter ficado "surpreendida com a existência de solos contaminados no local"."Perante esta situação, desde que iniciámos a obra que a principal preocupação tem sido a separação das terras contaminadas e o encaminhamento para os locais apropriados, de acordo com as normas e o parecer das Agência Portuguesa do Ambiente", lê-se no esclarecimento."Lamentamos o incómodo que tal possa causar, mas estamos seguros que estão a ser cumpridos os requisitos legais e regulamentares neste domínio", remata a nota.A Lusa tentou contactar o presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, sem sucesso.