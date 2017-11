Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores revoltados com sangue na água

Cheiro “nauseabundo” tem origem nas tampas de saneamento.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:33

O cheiro "nauseabundo" e o cenário de "horror" presenciado pelos moradores da rua do Souto de Fora e as suas adjacentes, em Gavião, Vila Nova de Famalicão, geraram uma onda de indignação na freguesia. Em causa está o transbordo de água com sangue das tampas de saneamento.



O problema acontece há cerca de quatro anos, mas tem-se intensificado nos últimos meses. "No dia 1, achei que tinha um rato morto em casa tal era o cheiro. No dia a seguir, deparei-me com um rio de sangue a sair das tampas", contou Laurinda Loureiro, que já colocou toalhas nas portas de casa para impedir que o cheiro se alastre.



"Há um entupimento de quinze em quinze dias. Já houve transbordo numa das nossas tampas e ficámos com tudo inundado no armazém", afirmou Rui Morais, funcionário de uma loja agrícola.



"Quem vai na rua até tem de fugir porque os carros passam e as pessoas ficam todas sujas", critica.



O vereador do Ambiente da autarquia, Pedro Sena, confirmou os casos de "retorno e transbordo devido ao entupimento de canais", atribuindo o facto ao "mau uso da rede de saneamento doméstico", tendo sido encontradas fraldas, toalhitas, pensos higiénicos e até pedras.



A fiscalização foi reforçada.