Morre com gripe no hospital depois de internamento por depressão

Caso aconteceu no Hospital de Guimarães.

Uma mulher que tinha sido internada com o diagnóstico de depressão, na unidade de psiquiatria do Hospital de Guimarães, acabou por morrer serca de um mês depois devido à gripe A, noticia esta quinta-feira a imprensa nacional.



A família está profundamente revoltada e acusa aquela unidade de saúde de só ter avisado da doença da mulher já depois da morte. Maria do Carmo Ribeiro, de 50 anos, residente em Pevidém, deu entrada no hospital no início de janeiro e veio a morrer no dia 30, quase dez dias depois de ter demonstrados os primeiros sintomas de gripe.



O Hospital de Guimarães já garantiu que cumpriu todas as regras e procedimentos da Direção-Geral de Saúde (DGS) e explica que vai ser aberto um inquérito interno ao sucedido.