Morreu Atílio Nunes, antigo autarca de Carregal do Sal

Presidiu à autarquia durante mais de duas décadas. Morreu aos 79 anos.

22.12.17

O antigo presidente da Câmara Municipal de Carregal, Viseu, do Sal Atílio dos Santos Nunes, que esteve 24 anos à frente da autarquia, morreu esta sexta-feira de madrugada, aos 79 anos.



Segundo fonte autárquica, o velório decorre sábado, dia 23 de dezembro, na Casa Mortuária de Fiais da Telha, a partir das 11h00 e no domingo o seu corpo estará em câmara ardente nos Paços do Concelho, das 10h00 às 14h00.



A Missa de corpo presente será também no domingo na Igreja de Oliveira do Conde, às 15h00, e dali seguirá para o Cemitério Local.



Atílio Nunes, um dos "dinossauros" do poder local, presidiu à câmara de Carregal do Sal durante 24 anos, como independente, e teve uma curta passagem pela Assembleia da república como deputado.



Segundo o jornal CentroNotícias.pt, o antigo autarca" foi sobejamente conhecido pelo país, por diversas iniciativas que firmaram o desenvolvimento do concelho, designadamente pela "auto estrada do Atílio", um troço do IC12 em formato de auto estrada, que liga o concelho ao IP3, conseguido na época através de um contacto com o então primeiro-ministro, Cavaco Silva, com quem mantinha uma relação próxima".